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Тбилисский и Батумский международные аэропорты получили сертификат «Аккредитация здоровья аэропортов»
10.01.2023 18:22
Тбилисский международный аэропорт в третий раз и Батумский международный аэропорт во второй раз получили сертификат ACI «Аккредитация здоровья аэропортов».
По сообщению «TAV Georgia», сертификат здоровья аэропортов, выданный Международным советом аэропортов (ACI), является признанием соответствия мер здоровья и процедур, применяемых в аэропорту международным стандартам.
«Программа Аккредитации здоровья аэропортов Международного совета аэропортов (ACI) подтверждает, что Тбилисский и Батумский международные аэропорты обеспечивают безопасные условия для пассажиров в соответствии с рекомендациями ACI и ICAO», — сообщили в «TAV Georgia».
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