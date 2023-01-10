

Тбилисский и Батумский международные аэропорты получили сертификат «Аккредитация здоровья аэропортов»

10.01.2023 18:22





Тбилисский международный аэропорт в третий раз и Батумский международный аэропорт во второй раз получили сертификат ACI «Аккредитация здоровья аэропортов».



По сообщению «TAV Georgia», сертификат здоровья аэропортов, выданный Международным советом аэропортов (ACI), является признанием соответствия мер здоровья и процедур, применяемых в аэропорту международным стандартам.



«Программа Аккредитации здоровья аэропортов Международного совета аэропортов (ACI) подтверждает, что Тбилисский и Батумский международные аэропорты обеспечивают безопасные условия для пассажиров в соответствии с рекомендациями ACI и ICAO», — сообщили в «TAV Georgia».





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