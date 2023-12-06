

Турнава: За последний год курс лари исторически укрепился

06.12.2023 14:51





За последний год курс лари исторически укрепился, - заявила и.о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава на заседании финансово-бюджетного комитета парламента Грузии.



По ее словам, на курс валюты влияют различные факторы, в том числе макроэкономические фундаментальные факторы.



«Плавающий валютный курс является одним из оптимальных для нашего типа экономики, поскольку он используется как своего рода амортизатор от внешних шоков. За последний год курс лари исторически укрепился. Несмотря на краткосрочные колебания и незначительное снижение курса с лета, в целом по сравнению с прошлым годом наш эффективный реальный обменный курс исторически укрепился.



На это влияют различные факторы, в том числе фундаментальные макроэкономические факторы, с точки зрения которых у нас достаточно здоровая ситуация. После пандемии экономика восстановилась, внешние поступления также достаточно сильны, в том числе доходы от туризма… Нормализовались денежные переводы.



Один из факторов, который заслуживает большего внимания, это глобальное укрепление доллара и евро», - заявила Натия Турнава.





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