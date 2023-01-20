

Жители Сагареджо: У бывшего военного, открывшего стрельбу в жилом корпусе, были проблемы с психическим здоровьем

20.01.2023 11:22





По информации местных жителей, у бывшего военнослужащего, открывшего стрельбу в жилом корпусе в Сагареджо, предположительно, были проблемы с психическим здоровьем.



Как рассказали в беседе с «Интерпрессньюс» соседи, по их информации, мужчина проходил соответствующее лечение.



«У него были проблемы с психическим здоровьем, и он лечился. Он взял в заложники собственного сына, но тот сумел сбежать из дома. Мы не знаем, был ли у него дома кто-нибудь еще, кроме сына», — сказал один из местных жителей.



Напомним, по информации МВД, в результате произошедшего в Сагареджо погибли находившиеся во дворе дома 5 человек, еще 5 получили ранения. Среди погибших 1 полицейский и 4 жильца дома, где бывший военный открыл огонь.



Как говорится в другом заявлении ведомства, по информации следствия, несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома произвел Н.А., 1974 года рождения. По их данным, позже, при появлении отряда спецназа, он, предположительно, совершил самоликвидацию.





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