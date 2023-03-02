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В апреле планирутеся испытать несколько дронов, произведенных в Грузии - министр
02.03.2023 11:48
О производстве дронов рассказал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Как заявил министр обороны в эфире телеканала «Рустави-2», совместное грузино-польское предприятие является успешным проектом, и в апреле этого года в Грузии планируется произвести и испытать несколько дронов.
«Совместное предприятие — очень успешный проект. Мы начали работать с польской стороной в 2020 году. В апреле этого года мы произведем и испытаем несколько тестовых дронов. Мы также проведем тестовые полеты. На территории научно-технического центра «Дельта» мы построили здания, где будут производиться данные дроны», — заявил Джуаншер Бурчуладзе.
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