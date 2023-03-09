

Акция на Руставели разогнана, начались массовые задержания

09.03.2023 00:54





Спецназ разогнал акцию на проспекте Руставели и полностью занял площадь напротив парламента.



Центральный, боковой и задний входы в законодательный орган освобождены от участников акции. Несмотря на это, СМИ сообщают, что начались массовые задержания.



Как стало известно SOVA, силовики преследуют демонстрантов вплоть до Сухого моста, стреляют в расходящихся людей газом, некоторых задерживают.



На сегодняшней акции в отношении демонстрантов были применены водометы и слезоточивый газ, есть пострадавшие. Многие из них укрылись в церкви Кашвети, где им оказывают первую помощь.





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