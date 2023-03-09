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Акция на Руставели разогнана, начались массовые задержания


09.03.2023   00:54


Спецназ разогнал акцию на проспекте Руставели и полностью занял площадь напротив парламента.

Центральный, боковой и задний входы в законодательный орган освобождены от участников акции. Несмотря на это, СМИ сообщают, что начались массовые задержания.

Как стало известно SOVA, силовики преследуют демонстрантов вплоть до Сухого моста, стреляют в расходящихся людей газом, некоторых задерживают.

На сегодняшней акции в отношении демонстрантов были применены водометы и слезоточивый газ, есть пострадавшие. Многие из них укрылись в церкви Кашвети, где им оказывают первую помощь.


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