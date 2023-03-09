|
|
|
Акция на Руставели разогнана, начались массовые задержания
09.03.2023 00:54
Спецназ разогнал акцию на проспекте Руставели и полностью занял площадь напротив парламента.
Центральный, боковой и задний входы в законодательный орган освобождены от участников акции. Несмотря на это, СМИ сообщают, что начались массовые задержания.
Как стало известно SOVA, силовики преследуют демонстрантов вплоть до Сухого моста, стреляют в расходящихся людей газом, некоторых задерживают.
На сегодняшней акции в отношении демонстрантов были применены водометы и слезоточивый газ, есть пострадавшие. Многие из них укрылись в церкви Кашвети, где им оказывают первую помощь.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна