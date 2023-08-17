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В Тбилиси на железнодорожное полотно обрушилась каменная масса


17.08.2023   12:36


По информации Грузинской железной дороги, сегодня на рассвете со склона на пересечении Дидубе-Авчала, близ улицы Ксанской, обрушилась каменная масса. В результате случившегося временно приостановилось движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми.

По их же сообщению, один путь был оперативно расчищен соответствующими службами Грузинской железной дороги и удалось вовремя возобновить движение поездов.

«На данном этапе ведутся работы по очистке пути второго направления. Как только работы будут завершены, движение по второму пути возобновится в обычном режиме с учетом всех правил безопасности. Параллельно соответствующие специалисты осматривают и изучают место падения камней», - говорится в сообщении.


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