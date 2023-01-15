

Зурабишвили: Я решительно осуждаю жестокий удар по жилому корпусу в украинском городе Днепр

15.01.2023 13:20





Я решительно осуждаю жестокий удар, осуществленный по жилому корпусу в украинском городе Днепр, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, демонстрация неприемлемого насилия в отношении мирных жителей – это нарушение всех норм международного права.



«Мы поддерживаем тех, кто потерял своих близких в Днепре и по всей Украине», - заявила Зурабишвили.





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