Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Я решительно осуждаю жестокий удар по жилому корпусу в украинском городе Днепр


15.01.2023   13:20


Я решительно осуждаю жестокий удар, осуществленный по жилому корпусу в украинском городе Днепр, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, демонстрация неприемлемого насилия в отношении мирных жителей – это нарушение всех норм международного права.

«Мы поддерживаем тех, кто потерял своих близких в Днепре и по всей Украине», - заявила Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна