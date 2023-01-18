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Министр культуры Украины будет присутствовать на похоронах Вахтанга Кикабидзе
18.01.2023 19:35
Министр культуры Украины Александр Ткаченко завтра утром прибудет в Тбилиси — он будет присутствовать на похоронах грузинского актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.
Планируется, что Ткаченко зачитает на прощальной церемонии в Большом концертном зале (Филармонии) заявление президента Владимира Зеленского, сообщили в посольстве Украины.
Вахтанг Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.
В феврале 2022 года Кикабидзе выступил с осуждением вторжения России на Украину. В августе прошлого года он потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь Вооруженным Силам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью артиста, назвав Кикабидзе «великим человеком великого народа».
По решению семьи, гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами — грузинским и украинским.
Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.
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