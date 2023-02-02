

Партия «За Грузию» требует сокращения срока действия безвиза для россиян

02.02.2023 20:41





Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" внесла в парламент проект резолюции, в которой отмечена необходимость сокращения срока безвизового режима для россиян и сохранения запрета на прямые авиарейсы из-за бесконтрольной миграции.



Власти Грузии не раз заявляли, что существующие механизмы контроля отвечают стоящим перед страной вызовам. По словам депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", никакого наплыва граждан России в Грузию нет, большинство из них - этнические грузины. Кроме того, большинство из прибывающих россиян возвращаются обратно или выезжают в другие страны.



"Уже месяцы осуществляется бесконтрольная миграция граждан России в страну и на этом фоне власти уверяют нас, что эти люди – туристы, а на самом деле они обосновываются в Грузии, купили недвижимое имущество и начали разного рода бесконтрольную деятельность", - говорится в заявлении партии.



В партии "За Грузию" считают, что это является угрозой для безопасности Грузии.



На сегодняшний день граждане России могут находится в Грузии без виз 365 дней. После им достаточно пересечь на несколько часов границу Грузии и отсчет срока безвизового пребывания начнется заново.

Что касается прямого авиасообщения, Россия запретила с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.





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