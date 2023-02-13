

Европарламент примет резолюцию по переводу Саакашвили на лечение за границу

13.02.2023 20:10





Европарламент примет резолюцию по вопросу перевода экс-президента Михеила Саакашвили на лечение за границу.



Дебаты по вопросу Саакашвили прошли в Европарламенте. 15 февраля депутаты будут голосовать за резолюцию, подготовленную пятью политическими группами — «Европейской народной партии», «Renew Group», «Социал-демократов», «Зелёные/Европейский свободный альянс», «Группа европейских консерваторов и реформаторов».



Все пять, в том числе политический партнёр правящей партии «Грузинская мечта», призывают перевести политика на лечение за границу. В резолюции подчеркивается, что только реальная реформа правосудия даст Грузии возможность преодолеть поляризацию в политике, СМИ, бизнесе и общественности и поспособствует выполнению главных рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата.



Текст резолюции от «Renew Group» также призывает президента Зурабишвили воспользоваться конституционным правом для решения вопроса.



Подготовленный «Группой европейских консерваторов и реформаторов» и «Европейской народной партией» текст указывает на «личную роль олигарха Бидзины Иванишвили» в ухудшении состояния Саакашвили и призывает ввести против него санкции.



Окончательный текст резолюции станет известен на голосовании 15 февраля.





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