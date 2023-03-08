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Участники акции выдвинули властям два требования
08.03.2023 22:21
Противники законопроектов о т.н. агентах обращаются к властям с двумя требованиями. Требования озвучил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на акции, проходящей перед парламентом Грузии.
Более конкретно, как пояснил Вашадзе, требования таковы: «Грузинская мечта» должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных вчера».
Как отметил Вашадзе, властям на выполнение требований дается 1 час, по истечении которого общественность будет проинформирована о дальнейших шагах.
«Если не получим ответа в течение часа, мы объявим о конкретных шагах, которые необходимо будет предпринять. Обращаюсь отсюда к Бидзине Иванишвили – опомнись и соглашайся с волей грузин! Немедленно отзовите этот российский закон из парламента!», — заявил Вашадзе.
Участники митинга, подняв руки, подтвердили свое согласие с требованиями.
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