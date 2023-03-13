

Премьер Грузии назвал Саакашвили «агентом Европарламента»

13.03.2023 15:21





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что принятая европарламентариями резолюция является прямым признанием того, что Саакашвили является их агентом.



Гарибашвили дал свое первое интервью телекомпании «Имеди» после разгона протестных митингов вызванных решением властей принять закон об «иноагентах». В ходе интервью журналист спросил его о призыве европарламентариев отсрочить приговор Саакашвили — из-за состояния его здоровья.



«Я сделал заявление несколько дней назад и сказал, что Европарламент дал нам прямое признание своей позорной резолюцией, сказал нам, что Саакашвили, если говорить очень просто, Саакашвили является их агентом. Они делают все, чтобы спасти своего агента и вытащить его из тюрьмы. Этого не произойдет. Мы сказали им и многим нашим партнерам, что Саакашвили совершил много тяжких преступлений. Такие, как убийство Гиргвлиани и его участие в этом деле, избиение Валерия Гелашвили, избиение бывшего депутата, которого чуть ли не до смерти довели, присвоение телекомпании «Имеди», обвинения в коррупции, и теперь этот человек добавил [к преступлениям] незаконный въезд в страну, незаконное пересечение границы. Вот после этого, конечно, у нас не было другого правового решения, и желания нарушать закон. Не возможно, что бы мы нарушили какой-то закон. Мы не можем нарушать закон, мы не можем нарушать Конституцию», — сказал Гарибашвили.



Премьер Грузии также добавил, что Саакашвили через свою мать «нанял лоббистскую компанию, которой заплатил миллион».



«Пусть лучше Европарламент за собой смотрит, сотня европарламентариев замешана в коррупционном скандале, почему они нас пытаются учить уму разуму?!», — заявил он, добавив, что часть европарламентариев «хочет втянуть Грузию в войну».





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