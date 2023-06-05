

Будут упрощены процедуры получения гражданства Грузии для проживающих за рубежом соотечественников

05.06.2023 17:37





Для соотечественников, проживающих за рубежом, будут упрощены процедуры получения гражданства Грузии. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе после сегодняшнего заседания правительства.



Рати Брегадзе пояснил, какие изменения внесены в органический закон о гражданстве Грузии.



«Сегодня правительство Грузии обсудило законопроект, подготовленный в соответствии с поручением премьер-министра. Конкретно речь идет о проекте поправок в «Органический закон о гражданстве Грузии». Как известно, согласно Конституции Грузии государство заботится о поддержании и развитии отношений с соотечественниками, проживающими за рубежом. Именно поэтому с нашей стороны было принято решение, что государство должно сделать все возможное, обязательно в разумных пределах, чтобы максимально упростить эти процедуры для проживающих за границей наших соотечественников, решивших получить гражданство Грузии. С этой целью лицо, желающее получить гражданство Грузии, должно будет пройти соответствующий экзамен перед подачей заявления на получение гражданства в Агентство по развитию государственных услуг, а в случае неудовлетворительных результатов агентство больше не будет начинать формальные процедуры предоставления гражданства, тем самым сохраняя время и ресурсы. Вторая поправка касается того, что человек будет иметь право пересдать экзамен без ограничений в случае его провала. Если он получит положительный результат, это будет действительна в течение одного года. В случае окончательного отрицательного решения по заявлению о получении гражданства Грузии срок повторного начала процедуры предоставления гражданства сокращается с одного года до шести месяцев, что будет значительным преимуществом для желающих получить гражданство Грузии. Также четвертая поправка связана с нашим международным обязательством, а именно обязательством перед Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которому 10-летний вид на жительство для лиц без гражданства для получения гражданства в Грузии будет сокращен до 5 лет», — заявил Рати Брегадзе.







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