

Парламент не поддержал законопроект об изменении даты «Дня Победы над фашизмом»

05.09.2023 20:49





Парламент обсудил поправку к «Трудовому кодексу Грузии» в первом чтении и не поддержал законопроект 20 голосами против 4. Согласно поправке, вместо 9 мая в списке праздников должно быть указано 8 мая как «День Победы над фашизмом». Соответственно, 8 мая будет объявлено государственным праздником.



По словам докладчика, члена «Группы реформ» Теоны Акубардия, цель изменений – празднование «Дня победы над фашизмом» в Грузии 8 мая вместе с цивилизованным Западом, а не с государством-оккупантом, что и продолжается война не только против Грузии, но и против Украины и захвата суверенитета.



По словам лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, цель проекта – расколоть общество.



«Я не думаю, что это безобидный проект. Независимо от того, будет ли 8 мая введено законом, ветераны все равно будут праздновать Победу над фашизмом 9 мая. Везде вы пытаетесь расколоть и разделить общество, как в случае с 7-8 августа и пытаясь перенести Рождество на 25 декабря», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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