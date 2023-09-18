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Грузинский боец погиб в Украине
18.09.2023 20:33
Еще один грузинский боец - Закро Шубитидзе - погиб в Украине, в боях на стороне ВСУ. Сообщение об этом распространено через соцсети.
«Сегодня мы потеряли одного из лучших», - написал командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
По данным dopomoga.ge, в Украине с февраля прошлого года погибли более 50 грузинских бойцов.
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