

В Грузии повысили штрафы за превышение допустимых норм шума

28.09.2023 15:39





В Грузии увеличиваются штрафы за превышение допустимых норм акустического шума в жилом доме, частной недвижимости или общественных/публичных учреждениях.



Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.



Согласно принятым изменениям, нарушение норм акустического шума для физических лиц в первый раз повлечет штраф в размере 150 лари, в для юридических лиц – 500 лари.



Штраф за повторное нарушение составит 500 лари для физических лиц, и 5 000 лари – для юридических лиц.



За каждое третье и последующее нарушение будет выписан штраф в размере – 1 000 лари для физических лиц и 10 000 лари для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на то, что штрафы за превышение допустимых норм акустического шума существовали и раньше, однако на практике остаются нередки факты нарушения указанной нормы.



По мнению авторов законопроекта, увеличение налагаемых штрафов до разумного размера станет более эффективным способом устранения проблемы и будет носить более действенный профилактический характер.



«Очевидно, что для нарушителей закона штрафы, налагаемые законом, не являются сдерживающим фактором для совершения правонарушений. Это может быть связано с характером самого правонарушителя или с мерами наказания, установленными за это деяние. На вышеупомянутую проблему ясно указывает существующая статистика.



Например, в масштабах муниципалитета Тбилиси в последние годы постоянно увеличивается количество протоколов нарушений, составленных в связи с превышением допустимых норм акустического шума.



По данным 2021 года составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, в 2022 году это количество увеличилось до 253, а по текущим данным 2023 года, только с января по июль было составлено 344 протокола об административных правонарушениях», — указано в пояснительной записке к законопроекту.





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