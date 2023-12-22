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Грузинские и армянские депутаты обсудили в Дилижане форматы сотрудничества
22.12.2023 20:40
Армения надеется на установление формата стратегического партнерства с Грузией – заявил председатель Национального Собрания Ален Симонян.
На этой неделе в Дилижане прошли переговоры между парламентами двух стран.
Спикер НС Армении поздравил Грузию с получением статуса страны-кандидата в Евросоюз и отметил, что это важное событие для всего региона, пишут армянские СМИ.
Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о необходимости прочного мира в регионе и выразил поддержку подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
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