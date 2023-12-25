

Глава МИД представил план действий по выполнению рекомендаций Евросоюза

25.12.2023 22:20





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили еще раз поздравил граждан с получением для страны статуса кандидата на членство в ЕС и отметил, что правительство Грузии продолжит свои усилия на пути к европейской интеграции ради конечной цели.



Кроме того, Дарчиашвили представил СМИ и общественности план действий по выполнению рекомендаций Евросоюза, который уже направлен в Еврокомиссию. По его пояснению, ответственность за выполнение рекомендаций несут правительство и парламент Грузии.



Министр, отметил что первой рекомендацией была борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей. В связи с этим, по словам Дарчиашвили, правительство уже опубликовало коммуникационную стратегию на 2024-2027 годы, описывающую действия, которые правительство Грузии будет осуществлять в борьбе с дезинформацией.



«Следующая рекомендация – улучшить сближение Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. Мы неоднократно делились своими взглядами по этому вопросу. Мы уже работаем с Еврокомиссией, присоединение Грузии к внешней политике и заявлениям ЕС практически уже достигло 50%. Так будет продолжаться и в будущем, и мы уверены, что добьемся еще лучших результатов, это наше долгосрочное обязательство. Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Соответственно, в зависимости от этого конкретного момента, в некоторых случаях у нас была своя позиция, которая отличалась. Однако сегодня, по итогам года, можно сказать, что приверженность Грузии заявлениям Евросоюза достигла 50 процентов. В будущем нас ждут конкретные, еще лучшие результаты в этом направлении», — заявил Дарчиашвили.



Что касается рекомендации по преодолению политической поляризации, по словам министра, правительство предпримет все шаги для обеспечения инклюзивности.





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