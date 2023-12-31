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Посол США поздравил граждан Грузии с наступающим Новым годом
31.12.2023 12:13
Соединенные Штаты очень гордятся работой, которую мы проделали вместе, чтобы поддержать Грузию на ее пути евроатлантической интеграции, и мы абсолютно привержены продолжению этой поддержки и дальнейшему углублению нашего уже сильного стратегического партнерства, - заявила посол США в Грузии Робин Данниган в своем новогоднем обращении.
Посол еще раз поздравила грузинский народ со статусом кандидата в члены ЕС и пообещала дальнейшую поддержку.
«С Новым годом. От имени коллектива посольства США я хотела бы пожелать всем грузинам счастливого праздника. Все мы в посольстве США гордимся тем, что поддерживаем партнерство между Грузией и Соединенными Штатами, и нам очень повезло жить в этой прекрасной стране. Мы высоко ценим богатую культуру Грузии, традиции гостеприимства и особенно дружелюбных и теплых людей. Еще раз хочу поздравить грузин с огромным достижением, которое у вас было в этом году – получением статуса кандидата в ЕС. Соединенные Штаты очень гордятся работой, которую мы проделали вместе, чтобы поддержать Грузию на ее пути евроатлантической интеграции, и мы абсолютно привержены продолжению этой поддержки и углублению нашего уже сильного стратегического партнерства. Желаю вам, вашим семьям и близким счастливого Нового года, полного любви, здоровья, мира и счастья», - отметила посол.
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