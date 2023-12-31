

Роман Гоциридзе: Власть, захваченная советником - новинка в политической истории

31.12.2023 12:23





Захват власти советником действительно является новинкой в ​​политической истории. Только этого нам не хватало, - об оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе пишет этом в соцсети, откликаясь на возвращение основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в политику и его избрание почетным председателем партии.



По его словам, Бидзина Иванишвили не избавился от «ярлыка неформального».



«Сделало ли назначение Бидзины Иванишвили «советником» неформальное, олигархическое управление только олигархическим, избавился ли он от ярлыка неформального? Нет конечно. Во-первых, он не занимает в партии никакого поста, не является лицом, принимающим решения. Во-вторых, даже если бы он был председателем партии, он не имеет права вмешиваться в повседневную работу конституционных органов. Так что давайте не будем способствовать его легитимизации, тиражируя, что он, мол, официально вернулся в политику.



Захват власти советником действительно является новинкой в ​​политической истории. Только этого нам не хватало», - пишет Роман Гоциридзе в Facebook.



30 декабря на съезде «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили был избран почетным председателем партии. По его словам, его функция будет заключаться в советах действующей власти.





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