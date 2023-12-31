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Гахария: Иванишвили наконец смог выйти из тени, вызов принят
31.12.2023 12:36
Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария откликается на возвращение в политику бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.
Как пишет Гахария в соцсети «Х», оправдания со стороны Иванишвили были слабыми.
«Хорошо, Иванишвили наконец смог выйти из тени. Оправдание было слабым, вызов принят. Поздравляю всех с Новым годом!», - пишет Гахария.
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