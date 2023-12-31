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Ландсбергис: Следующая фаза российской агрессии может быть направлена против НАТО


31.12.2023   13:37


Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поделился ощущением, что Запад - на грани повторения исторических ошибок в вопросе поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, и призвал не ждать "эффекта Перл-Харбора".

Как передает "Европейская правда", серию сообщений об этом Ландсбергис опубликовал в своем Twitter (X).

"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и сравнивает с землей города", – отмечает он.

Ландсбергис напомнил, что после гибридной агрессии России против Украины в 2014 году Минские договоренности обеспечили паузу, но фактически это лишь отложило войну на будущее.

"Завтра" всегда наступает. Проблема российского империализма не исчезла в 2014 году, и для большинства стран восточного фланга НАТО было понятно, что следующая фаза вторжения будет дороже и страшнее. Так и произошло. Когда Россия вновь напала, война неожиданно стала проблемой настоящего. И снова мы думаем, что можем что-то решить, отложив проблему "на завтра". Но предпосылки не изменились – имперские реваншистские амбиции России останутся", – отмечает глава МИД Литвы.

Габриелюс Ландсбергис отмечает, что следующая фаза горячей войны может быть направлена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, а цена отражения такой агрессии будет еще больше.

"Мы можем подождать то, что я называю "эффектом Перл-Харбора" – поворотного момента в истории, когда проблемы будущего вдруг становятся проблемой настоящего, но с очень увеличенной ценой решения. Или же мы можем смотреть на это как проблему настоящего и начать решать ее сейчас.

Мы на грани повторения исторических ошибок. Я убежден, что если России сейчас не нанести поражение, это будет означать, что мы выбрали путь пережить страшные и ненужные потери, пока в конце концов решим, что время действовать и победить", – заключает министр иностранных дел Литвы.


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