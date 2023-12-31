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Питер Фишер: В 2024 году Германия и Грузия продолжат совместную работу на пути к Европейскому Союзу
31.12.2023 13:47
Посол Германии в Грузии Петер Фишер распространил в социальной сети новогодне-рождественские поздравления Грузии.
«В 2024 году Германия и Грузия продолжат совместную работу на пути к Европейскому Союзу, который является основой нашего мира, свободы и счастья», — говорится в видеообращении посла.
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