

Россию и Беларусь не допустили к Европейским играм

20.05.2023 11:15





Европейский олимпийский комитет (ЕОК) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Европейских играх 2023 года.



Турнир пройдет в Польше с 21 июня по 2 июля и является квалификационным к Олимпиаде-2024 в Париже.



«Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх ни под каким статусом. До начала турнира осталось меньше 40 дней, и наша позиция не уже изменится», — говорится в сообщении ЕОК.







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