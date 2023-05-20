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Россию и Беларусь не допустили к Европейским играм
20.05.2023 11:15
Европейский олимпийский комитет (ЕОК) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Европейских играх 2023 года.
Турнир пройдет в Польше с 21 июня по 2 июля и является квалификационным к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх ни под каким статусом. До начала турнира осталось меньше 40 дней, и наша позиция не уже изменится», — говорится в сообщении ЕОК.
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