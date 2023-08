Black Sea Arena извинилась за инцидент во время выступления группы The Killers

16.08.2023 10:26





Руководство концертного зала Black Sea Arena опубликовало заявление по поводу инцидента на концерте The Killers, в котором приносит извинения слушателям и отмечают, что «действия артиста на сцене не являются их позицией».



«Мы понимаем эмоции наших гостей. Выступление артиста на сцене – это не позиция Black Sea Arena. Мы осознаем свою долю ответственности, приносим искренние извинения и делимся реакцией артиста на инцидент. Россия — оккупант». - написано в заявлении.



15 августа во время концерта на сцене Black Sea Arena солист группы Брендон Флауэрс вывел из зала на сцену российского барабанщика — это вызвало протест зрителей.



Перед песней, на которую группа обычно зовет барабанщика из зала, солист The Killers спросил зрителей, умеет ли кто-нибудь из них играть на барабанах. Один из присутствующих в зале развернул плакат, где было написано: «If you let me, I’ll be your drummer tonight» («Если позволишь, я буду твоим драммером сегодня вечером» — ред.) — именно его певец вывел на сцену. Зритель оказался гражданином РФ.



Узнав, что барабанщик из России, певец спросил публику, приемлемо ли выступление российского барабанщика на сцене, за чем последовали возгласы неодобрения. Несмотря на это, группа сыграла с драммером из России.



В знак протеста часть зрителей покинула концертный зал Black Sea Arena.



Позже группа The Killers принесла извинения грузинским слушателям. «Добрый народ Грузии, мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция публики свидетельствует о том, что она не против того, чтобы сегодняшний участник вышел на сцену вместе с нами.



Мы понимаем, что комментарий, призванный намекнуть на то, что все слушатели и поклонники The Killers — «братья и сестры», может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся на скорое возвращение. — The Killers», — сказано в заявлении.



Также стало известно, что в знак протеста песни The Killers сняты с эфира грузинской радиостанции «Радио Тбилиси».





