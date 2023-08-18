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В Тбилиси пройдет акция посвященная Дню Независимости Украины
18.08.2023 16:59
В Тбилиси пройдет марш украинцев и друзей Украины в День Независимости этого государства — 24 августа. Организаторы – украинские активисты, проживающие в Грузии, сообщают, что шествие начнется у памятника Тарасу Шевченко (проспект Ильи Чавчавадзе 2) в 19:30 и завершится перед зданием парламента Грузии, где в 20:40 состоится акция.
«Боритесь же – поборете! Бог вам помогает! Правда с вами, как и слава, и воля святая!
Эти слова Шевченко — золотая нить в истории как Украины, так и Грузии. Вместе с вами мы лучше всех знаем цену этой свободы, за которую сейчас боремся плечом к плечу. И в этот день мы хотим поблагодарить грузинский народ за поддержку, за каждую фразу «Слава Украине», сказанную вслух, за каждый желто-синий флаг на улицах вашей страны и за каждый лари, который вы жертвуете на поддержку Украины.
Нам по-прежнему нужна ваша поддержка и помощь! Вместе мы обязательно победим нашего общего врага! Давайте бороться за свободу!» — говорится в заявлении организаторов.
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