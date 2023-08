В Тбилиси и Батуми пройдут мероприятия приуроченные ко Дню независимости Украины

24.08.2023 13:52





Украинская диаспора, беженцы и поддерживающие их жители Грузии сегодня проводят серию мероприятий в Тбилиси и Батуми в честь Дня независимости Украины.



Накануне в Тбилиси и Батуми отметили День украинского флага, развернув гигантские полотнища в центре городов.



Издание «Новости-Грузия» публикует список мероприятий, заявленных на 24 августа.



Тбилиси:



19.00 — Музыкальный вечер в RadioCafe + сбор средств на тепловизоры. Выступят Гапочка – украинская певица, Народный хор Калиты, Юлия Андгуладзе.



19.00 – состоится акция российских релокантов в поддержку Украины у секции интересов России в Грузии. Организатор – Free Russia Foundation in Georgia.



20.00 – Пройдет шествие по проспекту Руставели и митинг перед зданием парламента «Поборемся за свободу» / «Борімося за свободу». Сбор с 19:30 у памятника Тарасу Шевченко. Организатор Ukrainian activists in Sakartvelo



Батуми:



18.00 — Авто-мото пробег с флагами Грузии и Украины. Сбор у местного аэропорта. Организатор Batumi for Ukraine



18.30 – 20.30 — Вдоль пляжа Батуми пойдет катер с сине-желтым дымом.



17.00 – 21.00 — Перфомансы, флешмобы, благотворительная ярмарка для сбора аптечек для украинских воинов. На ярмарке будут представлены изделия ручной работы из Украины, авторские футболки, игрушки, блюда украинской кухни. Локация: площадь Европы. Организатор: Майдан Батумі



20.00 – 23.00 – Благотворительный аукцион по сбору средств на нужды армии Украины. Будут представлены лоты от Тины Кароль, группы «Океан Ельзи», ТНМК, спортсменов и украинских воинов. Локация – район Башни Алфавит.



Источник: SOVA

