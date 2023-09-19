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Грузия принимает фестиваль китайского кино


19.09.2023   14:27


Фестиваль китайского кино проходит в кинотеатре Национального архива Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.

Мероприятие проходит в два этапа: 17-19 сентября и 27-30 сентября.

В фестивальные дни гости смогут увидеть следующие семь фильмов:

• Home Coming
• Huang Wenxiu
• Fade Away Pastoral
• The Wandering Earth
• I Am What I Am
• The Shadowless Tower
• The Battle At Lake Changjin II.

В рамках фестиваля во вторник, 19 сентября, состоится рабочая встреча представителей Национального центра кинематографии Грузии и делегации киноадминистрации Китая в здании министерства культуры.

Фестиваль проходит при организации и поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Китая в Грузии, киноадминистрации Китая и Нацархива Грузии.


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