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Грузия принимает фестиваль китайского кино
19.09.2023 14:27
Фестиваль китайского кино проходит в кинотеатре Национального архива Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
Мероприятие проходит в два этапа: 17-19 сентября и 27-30 сентября.
В фестивальные дни гости смогут увидеть следующие семь фильмов:
• Home Coming
• Huang Wenxiu
• Fade Away Pastoral
• The Wandering Earth
• I Am What I Am
• The Shadowless Tower
• The Battle At Lake Changjin II.
В рамках фестиваля во вторник, 19 сентября, состоится рабочая встреча представителей Национального центра кинематографии Грузии и делегации киноадминистрации Китая в здании министерства культуры.
Фестиваль проходит при организации и поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Китая в Грузии, киноадминистрации Китая и Нацархива Грузии.
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