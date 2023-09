Грузия принимает фестиваль китайского кино

19.09.2023 14:27





Фестиваль китайского кино проходит в кинотеатре Национального архива Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.



Мероприятие проходит в два этапа: 17-19 сентября и 27-30 сентября.



В фестивальные дни гости смогут увидеть следующие семь фильмов:



• Home Coming

• Huang Wenxiu

• Fade Away Pastoral

• The Wandering Earth

• I Am What I Am

• The Shadowless Tower

• The Battle At Lake Changjin II.



В рамках фестиваля во вторник, 19 сентября, состоится рабочая встреча представителей Национального центра кинематографии Грузии и делегации киноадминистрации Китая в здании министерства культуры.



Фестиваль проходит при организации и поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Китая в Грузии, киноадминистрации Китая и Нацархива Грузии.





