Гигант музыкальной индустрии Live Nation выходит на рынок Грузии

29.12.2023 13:18





После успешного сотрудничества с Black Sea Arena в 2023 году Live Nation выходит на рынок Грузии.



Сотрудничество с ведущей компанией индустрии развлечений даст стране возможность организовывать мероприятия современных стандартов и предоставлять Грузии таких востребованных артистов, визит которых в нашу страну ранее был немыслим. Грузия – первая и единственная страна региона, которая станет местом проведения мероприятий под эгидой Live Nation, тем самым дополнительно привлекая заинтересованных в индустрии развлечений туристов как из региона, так и из других близлежащих стран.



Первый год сотрудничества Black Sea Arena и Live Nation оказался весьма плодотворным: два полностью заполненных стадиона в течение месяца, до 30 000 билетов, проданных за семь часов, и дважды проданный чартер из соседней страны — это лишь неполный перечень прецедентов, которые Starring Georgia впервые создала в течение сезона.



Live Nation — мировой магнат индустрии развлечений, который работает в 40 странах, а Грузия стала 41-й страной-партнером.



Live Nation ежегодно организует около 45 000 концертов и более 100 фестивалей по всему миру. Среди них крупнейшие фестивали мира. Mad Cool и lollapalooza.Live Nation уже много лет скупают права артистов на организацию их мировых туров и концертов. В число этих артистов входят такие имена, как: Madonna, Jay-Z, Coldplay, The Weeknd и другие артисты, наиболее востребованные на грузинском рынке. Стоит отметить, что Live Nation сотрудничает с такими организациями, как: Netflix, UFC. Ей принадлежит крупнейшая в мире платформа по продаже билетов Ticketmaster, которая продает семь билетов в секунду по всему миру.



Starring Georgia – это двухлетняя кампания, инициированная премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и осуществляемая совместно с командой Black Sea Arena. В рамках первого сезона кампании Грузия приняла таких известных мировых звезд, как: Imagine Dragons, Bruno Mars, The Killers, Damian Lazarus, All Day I Dream. Пять мероприятий, прошедших в социальном пространстве и на двух крупнейших стадионах Грузии, помимо Black Sea Arena, в сумме приняли до 100 000 меломанов.





