

Новогодний гала-концерт начнется в 00:00 часов на площади Первой Республики

31.12.2023 12:16





Новый 2024 год Тбилиси встретит новогодним гала-концертом на площади Первой Республики.



По информации мэрии Тбилиси, грузинские певцы, хоры, ансамбли и танцоры вместе с национальным симфоническим оркестром и маэстро Николозом Рачвели с 00:00 представят зрителям впечатляющее двухчасовое шоу под названием «Из европейского города в Европу».



«На гала-концерте прозвучат новые версии известных и любимых грузинских песен, а также различные зарубежные хиты, в том числе две знаменитые рождественские песни с грузинским текстом.



Всего в программе - 30 музыкальных номеров. На мероприятии перед зрителями выступят более 200 артистов», - отмечается в информации мэрии.





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