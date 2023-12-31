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Новогодний гала-концерт начнется в 00:00 часов на площади Первой Республики
31.12.2023 12:16
Новый 2024 год Тбилиси встретит новогодним гала-концертом на площади Первой Республики.
По информации мэрии Тбилиси, грузинские певцы, хоры, ансамбли и танцоры вместе с национальным симфоническим оркестром и маэстро Николозом Рачвели с 00:00 представят зрителям впечатляющее двухчасовое шоу под названием «Из европейского города в Европу».
«На гала-концерте прозвучат новые версии известных и любимых грузинских песен, а также различные зарубежные хиты, в том числе две знаменитые рождественские песни с грузинским текстом.
Всего в программе - 30 музыкальных номеров. На мероприятии перед зрителями выступят более 200 артистов», - отмечается в информации мэрии.
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