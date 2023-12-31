

На Новый год и Рождество работа общественного транспорта в Тбилиси продлена до 3 часов ночи

31.12.2023 13:22





В новогоднюю ночь общественный транспорт в столице будет работать в специальном режиме.



Метро, ​​а также автобусы и канатная дорога Рике-Нарикала будут обслуживать пассажиров до 03:00 1 января.



Аналогично в ночь Рождества обслуживание пассажиров в метро будет продлено с 00:00 6 января до 03:00 7 января, проезд будет бесплатным.







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