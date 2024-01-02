

Шарль Мишель: Атаки на Украину показывают истинные намерения России

02.01.2024 20:15





Атаки на Украину показывают истинные намерения Москвы тем, кто верит, что Москва заинтересована в мирных переговорах, - пишет на своей странице в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.



«Любому, кто верит слухам о том, что Россия искренне заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество дронов, выпущенных за последние 24 часа по Украине, показывает истинные намерения Москвы. Атаки становятся еще более циничными, если учесть, что их интенсивность совпадает с новогодними праздниками. Дух Украины не может быть сломлен. ЕС поддерживает Украину», – написал Мишель.





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