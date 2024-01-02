|
|
|
Шарль Мишель: Атаки на Украину показывают истинные намерения России
02.01.2024 20:15
Атаки на Украину показывают истинные намерения Москвы тем, кто верит, что Москва заинтересована в мирных переговорах, - пишет на своей странице в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.
«Любому, кто верит слухам о том, что Россия искренне заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество дронов, выпущенных за последние 24 часа по Украине, показывает истинные намерения Москвы. Атаки становятся еще более циничными, если учесть, что их интенсивность совпадает с новогодними праздниками. Дух Украины не может быть сломлен. ЕС поддерживает Украину», – написал Мишель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна