

Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - среди них один грузин

04.01.2024 00:47





Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщает в соцсети.



«Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и «Азовсталь», - пишет Зеленский.



Среди освобожденных значится грузин - Кварацхелия Давид Александрович.





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