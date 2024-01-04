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Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - среди них один грузин
04.01.2024 00:47
Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщает в соцсети.
«Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и «Азовсталь», - пишет Зеленский.
Среди освобожденных значится грузин - Кварацхелия Давид Александрович.
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