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У США закончились деньги на помощь Украине – Белый дом
04.01.2024 15:16
США не могут продолжать поддержку Украины, поскольку выделенные на это средства закончились. Об этом 3 января на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает сайт Белого дома.
"Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который у нас есть полномочия по средствам. Это все. Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь", – сказал Кирби.
Он отметил, что "в ближайшие дни и недели" Украина получит вооружение из последнего пакета военной помощи, однако "далее – финансирование отсутствует".
Кирби подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины сейчас зависит исключительно от Конгресса США.
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