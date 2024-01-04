

У США закончились деньги на помощь Украине – Белый дом

04.01.2024 15:16





США не могут продолжать поддержку Украины, поскольку выделенные на это средства закончились. Об этом 3 января на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает сайт Белого дома.



"Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который у нас есть полномочия по средствам. Это все. Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь", – сказал Кирби.



Он отметил, что "в ближайшие дни и недели" Украина получит вооружение из последнего пакета военной помощи, однако "далее – финансирование отсутствует".



Кирби подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины сейчас зависит исключительно от Конгресса США.





Источник: "Гордон"

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