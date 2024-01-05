

Мэтью Миллер: США не будут оказывать военную поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов

05.01.2024 12:26





«США не будут оказывать военную поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов, ведь мы стремимся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



«Мы будем продолжать поддерживать Украину … столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах», — сказал Миллер.



Представитель Госдепа также отмечает, что Вашингтон больше не видит необходимости помогать Украине на том же уровне, что и раньше, поскольку Вашингтон хочет помочь Украине встать на ноги и развить свою военно-промышленную базу, чтобы Киев мог независимо финансировать, производить и приобретать оружие.



«Мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы», – подчеркнул Миллер.







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