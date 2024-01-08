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Турецкие суда вылавливают рыбу у берегов оккупированной Абхазии
08.01.2024 14:11
Оппозиционный телеканал Mtavari распространяет кадры турецкого судна в акватории оккупированной Абхазии от 7 января 2024 года. Предполагается, что ведется незаконный промысел рыбы.
По словам местных жителей, в последние несколько дней в окрестностях пляжа Гудаута находилось несколько судов. Среди них одно — судно турецкой компании, которая занимается незаконным рыболовством.
Каким образом турецкие судна оказались на оккупированной территории Грузии, нарушила ли турецкая компания закон «Об оккупации» и выдали ли грузинские власти им лицензию, неизвестно.
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии пока не опубликовали официального заявления по этому поводу.
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