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СГБ: задействована горячая линия в связи с раскопками оккупантов у Гремисхеви
09.01.2024 12:55
СГБ Грузии сообщает, что в связи с очередных деструктивных действиях российских оккупационных сил вблизи села Сальбиэри (Гремисхеви), где ведется обустройство окопов, открыта горячая линия, проинформированы европейские партнеры.
В ведомстве отметили, что этот вопрос будет обсуждаться на встречах в Эргнети в рамках МПРИ и на Женевских дискуссиях.
Оппоненты власти считают, что необходимо усилить патрулирование, а также установить камеры наблюдения.
Напомним, информацию о том, что вблизи Гремисхеви оккупанты ведут раскопки траншей, распространило «Антиоккупационное движение».
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