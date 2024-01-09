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СГБ: задействована горячая линия в связи с раскопками оккупантов у Гремисхеви


09.01.2024   12:55


СГБ Грузии сообщает, что в связи с очередных деструктивных действиях российских оккупационных сил вблизи села Сальбиэри (Гремисхеви), где ведется обустройство окопов, открыта горячая линия, проинформированы европейские партнеры.

В ведомстве отметили, что этот вопрос будет обсуждаться на встречах в Эргнети в рамках МПРИ и на Женевских дискуссиях.

Оппоненты власти считают, что необходимо усилить патрулирование, а также установить камеры наблюдения.

Напомним, информацию о том, что вблизи Гремисхеви оккупанты ведут раскопки траншей, распространило «Антиоккупационное движение».


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