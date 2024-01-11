

Названо имя гражданина Грузии, пострадавшего при российском ударе по Харькову

11.01.2024 19:40





Гражданин Грузии, пострадавший во время российского удара по Харькову минувшей ночью, оказался журналистом – это Давид Качкачишвили.



В Украине он находился в составе съемочной группы турецкого агентства Anadolu. Пострадал также фото-оператор агентства. Две ракеты попали в Park Hotel, где остановились корреспонденты, пишет Anadolu. Журналисты смогли выбраться из разрушенного здания сами, до прибытия спасателей. Машины съемочной группы уничтожены взрывом.



У Качкачишвили повреждены кисти рук, но он все равно вышел ночью в эфир. После эфира журналистов увезли в больницу на обследование.



Всего в результате обстрела пострадали 13 человек.





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