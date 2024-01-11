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Названо имя гражданина Грузии, пострадавшего при российском ударе по Харькову
11.01.2024 19:40
Гражданин Грузии, пострадавший во время российского удара по Харькову минувшей ночью, оказался журналистом – это Давид Качкачишвили.
В Украине он находился в составе съемочной группы турецкого агентства Anadolu. Пострадал также фото-оператор агентства. Две ракеты попали в Park Hotel, где остановились корреспонденты, пишет Anadolu. Журналисты смогли выбраться из разрушенного здания сами, до прибытия спасателей. Машины съемочной группы уничтожены взрывом.
У Качкачишвили повреждены кисти рук, но он все равно вышел ночью в эфир. После эфира журналистов увезли в больницу на обследование.
Всего в результате обстрела пострадали 13 человек.
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