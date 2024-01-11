

Командующий ВМС Украины: морская база РФ в Абхазии – законная цель

11.01.2024 20:48





Киев может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в самопровозглашенной республике Абхазия, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью «Украинской правде».



По его словам, россияне строят в Абхазии пункт базирования для рассредоточения кораблей, так как нельзя держать весь флот на одной базе.



Он отметил, что порт Новороссийска не слишком подходит из-за погодных условий, а в Севастополе очень закрытая бухта.



«Очень географически удачная для стоянки кораблей. Защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично. А в Новороссийске очень неприятные ветры, называются бора. Это сильный ветер, сходящий с кавказских гор, и поэтому в порту опасные стоянки. Кроме того, в Новороссийске сами по себе опасные заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля нужно обладать незаурядными способностями, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность», — сказал Неижпапа.



Он добавил, что для Украины является законной целью любой корабль, который несет Андреевский флаг российского флота.



«Где бы он ни был в любом месте мирового океана», — подчеркнул командующий ВМС, передает Liga.net.







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