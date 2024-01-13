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Россия хочет построить свалки на оккупированных территориях на востоке Украины - ЦНС
13.01.2024 22:22
Кремль планирует построить ряд мусорных свалок на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, которые будут обслуживать РФ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Шесть таких свалок враг планирует создать на ВОТ Луганской области, еще три в Донецкой области.
"Свозить мусор туда планируют не только с ВОТ, но также из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", – говорится в сообщении.
По данным ЦНС, Россия уже практикует вывоз мусора из Ростовской области на временно захваченную территорию Донбасса, одновременно отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей.
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