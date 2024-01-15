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Блинкен: США не успокоятся, пока все заложники в секторе Газа не вернутся домой
15.01.2024 11:47
По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, «Соединенные Штаты не успокоятся, пока все заложники в секторе Газа не вернутся домой».
«Соединенные Штаты не успокоятся, пока все оставшиеся заложники, включая шестерых американцев, не вернутся к своим близким», — написал Блинкен в соцсети.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США опять работают над возвращением заложников домой.
Байден отметил, что его администрация «проводила агрессивную дипломатию, чтобы вернуть заложников домой».
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