

Блинкен: США не успокоятся, пока все заложники в секторе Газа не вернутся домой

15.01.2024 11:47





По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, «Соединенные Штаты не успокоятся, пока все заложники в секторе Газа не вернутся домой».



«Соединенные Штаты не успокоятся, пока все оставшиеся заложники, включая шестерых американцев, не вернутся к своим близким», — написал Блинкен в соцсети.



Ранее президент США Джо Байден заявил, что США опять работают над возвращением заложников домой.



Байден отметил, что его администрация «проводила агрессивную дипломатию, чтобы вернуть заложников домой».







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