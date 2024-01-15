

Оккупанты в очередной раз похитили гражданина Грузии

15.01.2024 13:24





По информации Службы безопасности Грузии, представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии вблизи оккупированного села Ахмаджи.



Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» Миссии наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров.



"Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.



"Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей державе", - заявили в СУС.





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