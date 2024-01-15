

Над Азовским морем, вероятно, сбили российский самолет А-50 и повредили Ил-22М

15.01.2024 13:31





Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М; утром эту информацию частно подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, а также источники "Украинской правды" во власти.



О этом также сообщают российские и украинские Telegram-каналы, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин и командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram, источники УП



Около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС РФ, а именно по самолету А-50 ДРЛО и ИЛ-22М, которые находились над акваторией Азовского моря", - заявляет Мысягин.



По данным Мысягина по состоянию на вечер 14 января, А-50 сбили, а ИЛ-22М подбили − он находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, но после начала снижения исчез с радаров в районе Керчи.



Сообщение об А-50 также появились в российских пабликах, которые считают близкими к ВКС РФ.



То, что информация о сбитии самолета соответствует действительности, частично подтвердил и командующий Воздушных сил ВСУ.



Прямая речь Олещука: "Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей".



Также информацию о поражении самолетов подтверждают источники УП.



"А-50 точно. А Ил-22 − на 98%", − сообщил собеседник издания.



Вместе с тем в соцсетях озвучивали и версию, что российские самолеты сбили сами же оккупанты из ПВО.



Официально ни украинские, ни российские власти о сбитии самолетов пока ничего не сообщали.



Для справки: Самолет A-50 − это судно дальнего радиолокационного слежения. Оно предназначено для наблюдения за целями в воздухе, на земле и в море, а также для наведения на них истребительной авиации.



Ранее "Беларускі Гаюн" сообщал, что в воздушно-космических силах РФ находится всего 9 таких самолетов. Один такой самолет обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала). Стоимость такого судна составляет $330 млн.



Ил-22М − это воздушный командный пункт, созданный на базе авиалайнера Ил-18. Этот самолет помогает управлять войсками во время боевых действий.





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