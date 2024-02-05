

Госминистр по делам примирения рассказала о приоритетах своего ведомства

05.02.2024 15:26





"Влияние наших проактивных подходов очевиден - с каждым годом растет количество людей, проживающих в оккупированных регионах, которые выражают интерес и желание участвовать в мирных инициативах и возможностях, открываемых им государством, что является важнейшим результатом на пути к достижению нашей конечной цели. Дальнейшее продвижение этой динамики является одним из приоритетов нашей деятельности", - об этом заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани на комитетских слушаниях в парламенте.



По ее словам, ее ведомство придает большое значение реализации инициатив по укреплению доверия и проектов сотрудничества вокруг общих интересов, в рамках которых представители различных слоев общества, в том числе профессиональных кругов, с обеих сторон разделительных линий обсуждают в неформальной, нейтральной среде такие отраслевые темы, которые тесно связывают их друг с другом и предоставляют возможность создавать единые продукты.



"Сотрудничество и укрепление связей между разделенными обществами является одной из важнейших основ на пути к примирению и восстановлению доверия. Таким образом, нашим главным приоритетом остается забота о населении, живущем под давлением оккупации, улучшение его социально-экономического положения, расширение прав и возможностей женщин, повышение вовлеченности и роли молодежи, обеспечение легкого доступа людей к торговле, образованию, здравоохранению и другим служб, и с этой целью продолжение работы над совершенствованием и развитием соответствующих механизмов. Соответственно, население оккупированных регионов по-прежнему будет иметь упрощенный доступ к различным специализированным программам здравоохранения и помощи соответствующими лекарствами, вакцинами и медицинским оборудованием. Наши усилия будут направлены на дальнейшую диверсификацию каналов коммуникации, чтобы максимально вовлечь все слои общества в процесс восстановления доверия и сотрудничества вокруг общих интересов.



Содействие развитию торговых отношений по обе стороны разделительных линий продолжится посредством уникального финансового механизма, действующего в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему» - «Фонда мира». Учитывая, что деятельность фонда представляет особый интерес для населения, проживающего в оккупированных регионах, мы планируем реализовать важные инициативы в этом направлении, что постепенно увеличит возможности финансирования и реализации совместных грузино-абхазских/грузино-осетинских бизнес-проектов.



В целях содействия качественному образованию молодежи, проживающей на оккупированных территориях, мы активно работаем в направлении дальнейшего развития программы подготовки к высшему и профессиональному образованию, предусмотренной Мирной инициативой, с учетом интересов и потребностей студентов.



Единый информационный портал, который будет запущен в ближайшее время, будет служить универсальным источником информации о возможностях использования здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других государственных программ и услуг в упрощенном, статусно-нейтральном виде для граждан. населения, проживающего в оккупированных регионах. Для желающих, в том числе, он будет доступен на абхазском и осетинском языках. "





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





