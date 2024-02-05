

Госминистр Ахвледиани: Мир, развитие и европейское будущее являются неизбежным выбором каждого из нас

05.02.2024 15:34





Реагирование на нужды населения, проживающего вблизи разделительных линий, и реализация инфраструктурных, социально-экономических, образовательных и других мер по их поддержке останутся предметом особой заботы правительства.



Об этом заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани на комитетских слушаниях в парламенте.



По ее словам, при поддержке Международного Комитета Красного Креста будет продолжена работа в направлении повышения эффективности государственной программы по поиску лиц, пропавших без вести в результате вооруженных действий 90-х годов и российско-грузинской войны 2008 года, в чтобы дать ответы как можно большему числу людей о судьбе пропавших без вести членов их семей.



«Разумеется, все инициативы, инициированные объединенной правительственной командой в последние годы, будут активно продолжены; Кроме того, следует подчеркнуть, что наше видение в процессе разработки новых планов действий или адаптации стратегий учитывает быстро меняющуюся реальность, наилучшие интересы и текущие потребности населения, проживающего на оккупированных территориях, чтобы найти еще больше эффективные, ориентированные на результат и оптимальные способы развития новых возможностей.



У нас есть непоколебимая решимость предложить нашим абхазским и осетинским соотечественникам перспективу лучшего будущего; Я убеждена, что мир, развитие и европейское будущее являются неизбежным выбором каждого из нас».





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