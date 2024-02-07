

Тела двух грузинских бойцов, погибших в Украине, доставлены на родину

07.02.2024 15:07





Тела двух грузинских бойцов, погибших на войне в Украине, доставили на родину.



Зураб Циклаури и Гоча Жвания были ветеранами грузино-российской войны 2008 года. Они воевали в Украине в составе «Грузинского легиона» с 2014 года.



По информации СМИ, Циклаури и Жвания погибли на востоке Украины в результате взрыва снаряда.



С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли около 60 грузинских бойцов.





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