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Тела двух грузинских бойцов, погибших в Украине, доставлены на родину


07.02.2024   15:07


Тела двух грузинских бойцов, погибших на войне в Украине, доставили на родину.

Зураб Циклаури и Гоча Жвания были ветеранами грузино-российской войны 2008 года. Они воевали в Украине в составе «Грузинского легиона» с 2014 года.

По информации СМИ, Циклаури и Жвания погибли на востоке Украины в результате взрыва снаряда.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли около 60 грузинских бойцов.


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