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Тела двух грузинских бойцов, погибших в Украине, доставлены на родину
07.02.2024 15:07
Тела двух грузинских бойцов, погибших на войне в Украине, доставили на родину.
Зураб Циклаури и Гоча Жвания были ветеранами грузино-российской войны 2008 года. Они воевали в Украине в составе «Грузинского легиона» с 2014 года.
По информации СМИ, Циклаури и Жвания погибли на востоке Украины в результате взрыва снаряда.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли около 60 грузинских бойцов.
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