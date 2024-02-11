

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам заявляет, что ничего не знало о тоннелях под их зданием

11.02.2024 14:30





По заявлению главы Агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини,у них не было информации о том, что под их штаб-квартирой в секторе Газа находится тоннель ХАМАСа.



«Агентству ООН по помощи палестинским беженцам ничего не было известно о том, что находится под его штаб-квартирой в Газе. Эта информация заслуживает независимого расследования, что невозможно, учитывая, что Газа является зоной активных боевых действий», - заявил Лаззарини.



Армия обороны Израиля вчера объявила, что обнаружила в секторе Газа сеть тоннелей протяженностью в сотни метров, часть из них проходила под штаб-квартирой Агентства ООН по помощи палестинским беженцам.



По сообщениям СМИ, тоннель, длина которого, по данным Армии обороны Израиля, составляла 700 метров и глубина 18 метров, состоял из нескольких комнат и офисных помещений. Один большой кабинет был заполнен компьютерными серверами, другой — промышленными батареями.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





