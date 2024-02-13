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В Эргнети проходит очередное заседание МПРИ


13.02.2024   13:00


В селе Эргнети, граничащем с оккупированным Цхинвали, проходит заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

По словам заместителя директора Аналитического департамента Службы государственной безопасности Ираклия Антадзе, главным вопросом, который поднимет центральная власть, станет освобождение граждан Грузии, незаконно содержащихся в цхинвальской тюрьме, и незаконный процесс «бордеризации».

По его заявлению, одним из главных вопросов станет убийство Тамаза Гинтури, представители центральной власти Грузии в очередной раз потребуют установления и наказания лиц, причастных к убийству.


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