

В Эргнети проходит очередное заседание МПРИ

13.02.2024 13:00





В селе Эргнети, граничащем с оккупированным Цхинвали, проходит заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).



По словам заместителя директора Аналитического департамента Службы государственной безопасности Ираклия Антадзе, главным вопросом, который поднимет центральная власть, станет освобождение граждан Грузии, незаконно содержащихся в цхинвальской тюрьме, и незаконный процесс «бордеризации».



По его заявлению, одним из главных вопросов станет убийство Тамаза Гинтури, представители центральной власти Грузии в очередной раз потребуют установления и наказания лиц, причастных к убийству.







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