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СГБ: На встрече в Эргнети обсудили все значительные инциденты в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации
13.02.2024 21:13
В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялось 117-е заседание Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM), где обсуждались все значительные инциденты, зафиксированные в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации с последней встречи по сей день. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности Грузии.
Согласно информации, представители СГБ еще раз решительно потребовали наказания лиц, виновных в убийстве российскими оккупационными войсками у села Кирбали гражданина Грузии Тамаза Гинтури.
«Представители центральных властей принципиально подняли вопрос об освобождении всех лиц, находящихся в незаконном заключении, а также строго осудили факты незаконной т.н. бордеризации, идентифицированные в период между встречами. Участники встречи обсудили гуманитарные проблемы, существующие у местного населения, проживающего вдоль линии оккупации, и возможности их решения.
Очередная встреча Механизма превенции инцидентов и реагирования на них намечена на 20 марта 2024 года», - говорится в информации.
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