

Оккупанты похитили двоих граждан Грузии

16.02.2024 13:07





Представители российских оккупационных сил незаконно задержали двоих граждан Грузии на оккупированной территории близ села Кнолеви Карельского муниципалитета.



Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности Грузии.



«Получив информацию об этом инциденте, СГБ активировала «горячую линию», которой оперирует Миссия наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», - говорится в информации.





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